انت الان تتابع خبر مباراة كرة قدم تتحول إلى حلبة مصارعة (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وحسب موقع "سكريت سكورت"، المتخصص في الرياضة ، كانت المباراة في إطار برنامج أكاديمية "Garuda Select" الذي يختار لاعبين من إندونيسيا تحت سن 17 عاما ويجلبهم للتدريب في أكاديمية لوبورو في إنجلترا.

ثم يتنافسون مع فرق مختلفة في جميع أنحاء إنجلترا على أمل أن يتم شراؤهم من قبل الأندية المحترفة.

والبرنامج في موسمه الخامس ويعرض بعض أفضل اللاعبين الشباب في البلاد في مواجهة فرق الأكاديمية الإنجليزية.