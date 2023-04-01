شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن محسب: "المتحدة" نجحت فى إنقاذ صناعة الدراما بتقديم محتوى مميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت في إنقاذ صناعة الدراما من الانهيار، لتضعها على طريق النجاح والتقدم والازدهار، وذلك من خلال خطة قوية لتنظيم الصناعة وإعادة بنائها بما يتناسب مع التطورات العالمية في سوق الدراما.

وأوضح أن الشركة المتحدة وضعت استراتيجية ترتكز على استعادة تواجد الدراما المصرية في المنافسة الإقليمية بقوة، باعتبار أن الفن واحد من أهم القوى الناعمة التى تمتلكها مصر منذ عقود طويلة، معتبرا أن الأعمال الدرامية اتسمت بتنوع غير مسبوق ما بين التاريخي، ومعالجة قضايا المرأة، بجانب المساهمة في تسجيل بطولات شهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة.

وقال "محسب"، إن الشركة المتحدة تمكنت من تقديم محتوي درامي مميز مناسب للأطفال يساهم في ترسيخ القيم الدينية المجتمعية، وأهم ما يميز هذا المحتوي انه جاء بعد سنوات من غياب محتوي موجه للطفل المصري، لنتركه فريسة إلى ثقافات أخري لا تناسبنا اجتماعيا ودينيا.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الشركة المتحدة سجلت رقم مهم في المعادلة باختيار المحتوي الجاذب والهادف في نفس الوقت، لتخلف قواعد جديدة المنافسة داخليا وخارجي، موضحا أنها استهدفت التعبير عن المجتمع المصري وتجسيد واقعه.