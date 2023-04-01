شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. اختراق "الراوتر" قد يجرك للمحاكمة.. عن "برلمانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "اختراق الراوتر قد يجرك للمحاكمة"، استعرض خلاله حكما قضائيا يتصدى لمسألة اختراق الراوتر ما يؤدى لجر صاحبه للمحاكمة، حيث اخترق شخص مجهول "واى فاى" وارتكب جرائم سب وقذف وتشهير عبر صفحته على مواقع التواصل، والنيابة وجهت الاتهامات لصاحبى شبكة الاتصال، و"الاقتصادية" تبرئهما من الجريمة.

واستندت المحكمة على أنه لا تتوفر فى حقه أى صورة من صور الجرائم الواردة بقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، والصور الثلاث لارتكاب هذه الجريمة هى "الإنشاء والإدارة والاستخدام" للحساب المزعوم إنشاؤه، وترسى مبدأ جديدا بأن اختراق "الراوتر"، وإنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعى لا تتوفر في حقه أى صورة من صور الجرائم الإلكترونية، وإليكم التفاصيل كاملة:

اختراق "الراوتر" قد يجرك للمحاكمة.. شخص مجهول يخترق "واى فاى" ويرتكب جرائم سب وقذف وتشهير عبر صفحته على مواقع التواصل.. النيابة توجه التهم لصاحبى شبكة الاتصال.. و"الاقتصادية" تبرئهما من الجريمة

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