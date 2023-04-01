شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الاتصالات يرفع شعار "تنمية المهارات الرقمية" بـ3 مشروعات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتبلور الأهداف التنموية لقطاع الاتصالات حول التفاعل مع معطيات العصر الرقمي الذي تتوالى فيه المستجدات التكنولوجية على نحو مطرد ومتسارع، وتتمثل أهم هذه الأهداف الاستراتيجية في تطوير وتحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمي، فضلا عن تطوير وتفعيل استخدام التكنولوجيا الحديثة، بناء مجتمع معلومات متكامل قادر على الاستفادة الكاملة من البنية الأساسية للاتصالات، وعلى استثمار كافة الحلول التكنولوجية المبتكرة.

وفي هذا الصدد، نستعرض أهم المشروعات الفرعية المندرجة تحت لواء برنامج " تنمية المهارات الرقمية وبناء القدرات" الجاري تنفيذه خلال العام المالي الجاري 22/2023 :

1- مشروع برامج التدريب المتخصص.

2 مشروع مبادرة بناة مصر الرقمية.

3- مشروع مبادرة أشبال مصر الرقمية.

يُشار إلي أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دورًا مهما ورئيسا في تعزيز مُقوّمات التنمية المُستدامة، بما يهيئه من وسائل معرفة ومعلومات حديثة تكون مُحفّزة ومُرشدة لقرارات الاستثمار والانتاج والتشغيل.

وفي هذا الإطار، تحرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على بناء مصر الرقميّة والوصول إلي مُجتمع يتعامل رقميًا في كافة مناحي الحياة، من خلال تعزيز البنية التحتيّة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والارتقاء بالخدمات الحكوميّة الرقميّة بما يُهيئ السبيل لتحسين أداء الجهاز الحكومي ورفع جودة الخدمات المُقدّمة وكفاءتها في دعم عملية ن القرار وطرح الحلول الفاعلة لقضايا المُجتمع.

ووجهت الحكومة خلال عام الخطة 22/23 استثمارات قدرها 67.1 مليار جنيه لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مقابل 58.2 مليار جنيه استثمارات بنهاية العام السابق بمعدل نمو 15%، مع ملاحظة أن نسبة استثمارات القطاع يصل إلي إجمالى استثمارات الخطة فى حدود 5%.

وتشمل البرامج المُستهدفة خلال العام الجديد في قطاعالاتصالات كل من برنامج التحول إلى المجتمع الرقمى، برنامج تنمية المهارات الرقمية بناء القدرات، برنامج تنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي يهدف إلى تعزيز مكانة مصـر على الخريطة العالمية لصادرات الخدمات والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، وكذا صناعة الإليكترونيات.

يأتي ذلك إلي جانب مشروع تدعيم البنية التحتية الأساسية للوحدات البريدية لاستكمال تطوير منظومة الخدمات المتكاملة لأكثر من ألف مكتب بريد على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تحسين وتجديد مقرات الإدارات البريدية بالمحافظات، ومشروع رفع كفاءة وتجهيزات مراكز الخدمات البريدية لتحسين جودة الخدمات المقدمة لزيادة حصة الهيئة في سوق الخدمات البريدية من خلال تحويل الخدمات البريدية من الأداء اليدوى إلى المميكن، وتنفيذ منظومة (الشباك الشامل).