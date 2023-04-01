شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محامي ترامب: موكلي قرر القتال قضائيا حتى النهاية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف جو تاكوبينا محامي الدفاع لدونالد ترامب، أن الرئيس الأميركي السابق لن يتم تقييده عند مثوله الأسبوع المقبل في نيويورك لمواجهة اتهامات جنائية، مشيرًا إلى أن ترامب قرر القتال قضائيًا حتى النهاية.

وأضاف في مقابلة، الجمعة، أن ذلك تم بموجب شروط صفقة متفق عليها بين محاميه والمدعين العامين في مانهاتن، وفق ما نقلت "رويترز".

كذلك أشار إلى أن ترامب مصدوم من تفاصيل لائحة الاتهام الموجهة إليه، موضحًا أنه سيسلم نفسه للمدعي العام لكنه لن يقبل بأي صفقة للإقرار بالذنب.

من جانبه، رفض الرئيس الأميركي جو بايدن الإدلاء بأي تعليق على الاتهام الذي وجهه الادعاء العام في مانهاتن إلى سلفه ومنافسه المحتمل في انتخابات 2024، وذلك بعدما وجه الصحافيون له عدة أسئلة بهذا الشأن قبل أن يغادر بايدن إلى المسيسيبي.

في موازاة ذلك، اعتبر مدعي عام مانهاتن تدخل الجمهوريين في قضية ترامب انتهاكًا خطيرًا من قبل الكونغرس.

ويمثل ترامب الثلاثاء أمام المحكمة الجنائية في نيويورك بعدما وجهت إليه التهمة رسميا في قضية شراء صمت ممثلة أفلام إباحية عام 2016، في حدث غير مسبوق لرئيس أميركي سابق.

فيما وجهت هيئة محلفين كبرى في مانهاتن لائحة اتهام إلى ترامب، في تصفية حساب تاريخية بعد سنوات من التحقيقات في تعاملاته الشخصية والسياسية والتجارية وهزة مفاجئة في محاولته استعادة السيطرة على البيت الأبيض.

ولم تكن الطبيعة الدقيقة للتهم واضحة الجمعة لأن لائحة الاتهام ظلت سرية، لكنها تنبع من مدفوعات تم دفعها خلال الحملة الرئاسية لعام 2016.

وقال ممثلو الادعاء إنهم يعملون على تنسيق تسليم ترامب نفسه، وهو ما قد يحدث أوائل الأسبوع المقبل.

في حين لم يذكروا ما إذا كانوا يعتزمون السعي إلى سجنه في حالة الإدانة، وهو تطور لن يمنع ترامب من السعي إلى الرئاسة وتوليها.

لائحة الاتهام، وهي الأولى ضد رئيس أميركي سابق، تضع مكتب مدعي عام محلي في قلب سباق رئاسي وطني وتشرع في إجراءات جنائية في مدينة كان الرئيس السابق يسميها منذ عقود بالمنزل.

في وقت تسود فيه الانقسامات السياسية العميقة، من المرجح أن تعزز التهم وجهات النظر المتناقضة بدلًا من إعادة تشكيلها لأولئك الذين يرون أن المساءلة طال انتظارها وأولئك الذين، مثل ترامب، يشعرون أن الرئيس الجمهوري السابق مستهدف لأغراض سياسية من قبل المدعي العام الديمقراطي.

ترامب، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات وهاجم التحقيق مرارًا وتكرارًا، وصف لائحة الاتهام بأنها "اضطهاد سياسي" وتوقع أن تلحق الضرر بالديمقراطيين في عام 2024.

في بيان يؤكد الاتهامات، قال محاميا الدفاع سوزان نيكيليس وجوزيف تاكوبينا إن ترامب "لم يرتكب أي جريمة. سنكافح بقوة هذا الاضطهاد السياسي في المحكمة".

وأكد متحدث باسم مكتب المدعي العام في مانهاتن لائحة الاتهام وقال إن المدعين تواصلوا مع فريق دفاع ترامب لتنسيق تسليم نفسه. وقال تاكوبينا إن ترامب "من المرجح" أن يسلم نفسه يوم الثلاثاء.