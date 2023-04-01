شكرا لقرائتكم خبر عن 4 شروط قانونية للترخيص للدراجات غير البخارية و"الحنطور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون رقم 66 لسنة 1974 بإصدار قانون المرور والمعدل في 27 ديسمبر عام 2021، الشروط الواجب توافرها في طالب ترخيص مركبات "النقل البطيء".

ويقصد بمركبات النقل البطيء "الدراجات غير البخارية غير الآلية والعربات التي تسير بقوة الإنسان أو الحيوان".

وعدد القانون أنواع رخص قيادة مركبات النقل البطيء في رخصة قيادة عربة ركوب أو عربة نقل موتى، رخصة قيادة عربة نقل، رخصة قيادة دراجة نقل.

ووفقا للقانون، يشترط في طالب الترخيص أن تتوافر فيه الشروط الآتية:

(1) ألا تقل سنه عن 18 سنة ميلادية.

(2) لياقته صحيا للقيادة من حيث سلامة البنية والنظر والخلو من العاهات التي تعجزه عن القيادة.

(3) اجتياز اختبار فنى في قيادة النوع الذى يطلب الترخيص له بقيادته وفي قواعد المرور وآدابه.

(4) ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم المخدرات أو السكر ما لم تكن مضت سنة على تنفيذ العقوبة أو على سقوطها بمضى المدة أو من تاريخ الحكم إذا اقترن بوقف التنفيذ وذلك لمن كانت مهنته القيادة.

ويحمل قائد عربات الركوب والنقل علامات معدنية مميزة ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شكل هذه العلامات والبيانات التي تتضمنها ومكان وضعها وقيمة التأمين الذى يؤدى عنها ويجب أن تكون العلامة ظاهرة وبياناتها واضحة.

وفي جميع الأحوال لا يجوز الترخيص بتسيير دراجات الركوب أو عربات اليد إلا بعد التحقق من قدرة المرخص له على قيادة المركبة وعلى إلمامه بقواعد المرور وآدابه.