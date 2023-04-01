شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طالبان و"حواء".. من المنع والحرمان إلى "الإسكات" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - في الوقت الذي تطمح فيه حركة طالبان إلى اعتراف دولي، إلا أنها تصر على عرقلة تلك الخطوة بنفسها على حساب "حواء".

فمن المنع من التعليم الجامعي، والحرمان من مزاولة العمل إلى إسكات "صوت المرأة"، تستمر الحركة في إبعاد نفسها عن هذا الاعتراف.

وأوقف مسؤولون في دائرة الإعلام والثقافة بحكومة حركة طالبان، الجمعة، أنشطة إذاعة "صوت المرأة"، وهي وسيلة الإعلام الوحيدة للنساء في مدينة فيض أباد، عاصمة إقليم بدخشان شمال أفغانستان.

وبحسب تقارير إعلامية أفغانية، أعلنت إدارة الإعلام والثقافة في طالبان سبب إغلاق محطة إذاعة "صوت المرأة"، بسبب "بث الموسيقى" من قبل هذه الوسائط.

وقال مولوي معاذ الدين أحمدي، رئيس دائرة الإعلام والثقافة في طالبان، عن إغلاق إذاعة "صوت المرأة": "هذه الوسائط أطلقت موسيقى خلال شهر رمضان، ومثل هذا الإجراء ممنوع تماما من وجهة نظر الشريعة".

وادعاء رئيس دائرة الإعلام والثقافة في طالبان أنه منذ استئناف هذه المجموعة في أفغانستان في أغسطس/آب 2021، تم حظر الموسيقى في وسائل الإعلام في البلاد.

إلا أن نجلاء شيرزاده، مديرة هذه الإذاعة، نفت انتهاك سياسة البث التي تنتهجها طالبان، وربطت قرار طالبان بإغلاق الإذاعة بالبرامج التعليمية للفتيات الصغيرات التي بثتها هذه الإذاعة مؤخرا.

كما أكد أحد مسؤولي إذاعة "صوت المرأة" أن "السبب الرئيسي لإغلاق هذا الإعلام من قبل طالبان غير معروف". وبحسب تصريحاته فإن "إذاعة صوت المرأة لا تشغل الموسيقى".

وبدأت الإذاعة المحلية "صوت المرأة"، الوسيلة الإعلامية الوحيدة للنساء في بدخشان، أنشطتها في مدينة فايز أباد في مارس/آذار 2015.

وعلى الرغم من ذلك، في أقل من عامين بعد استعادة طالبان السيطرة على أفغانستان تم إغلاق المئات من وسائل الإعلام، بما في ذلك إذاعة "صوت المرأة" بسبب القيود التي فرضتها الحركة.

وحاليًا، هناك 12 محطة إذاعية محلية أخرى تعمل في ولاية بدخشان، وبعد أن استعادت طالبان السيطرة على أفغانستان في أغسطس/آب 2021، زادت قيود الحكومة على وسائل الإعلام والصحفيين.

ولم تحظر طالبان الموسيقى من البرامج الإذاعية فحسب، بل حظرت في بعض المقاطعات أيضا الموظفات من العمل في وسائل الإعلام.

وأدت هذه القيود التي فرضتها حكومة طالبان إلى تعليق أنشطة عدد من وسائل الإعلام، وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن منظمة مراسلون بلا حدود.

كما تم إغلاق 219 من وسائل الإعلام المطبوعة والمرئية والمسموعة في أفغانستان في العام ونصف العام الماضيين.

وبحسب تقرير هذه المنظمة، حتى 15 أغسطس/آب 2021 كان هناك 547 وسيلة إعلامية نشطة في أفغانستان، والآن انخفض عددها إلى 328 منفذا إعلاميا.

ووفقا للمنظمات الداعمة لوسائل الإعلام الأفغانية، من بين إجمالي 345 محطة إذاعية محلية في أفغانستان تم إغلاق 117 محطة إذاعية في الأشهر الـ18 الماضية، وفقد مئات الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام وظائفهم أيضا.

وعلى الرغم من العقبات والتحديات العديدة التي واجهتها، واصلت إذاعة صوت المرأة نشاطها من خلال العمل عن بعد في العام الماضي.

وتشير سياسة طالبان المعلنة والمطبقة تجاه المرأة، في ظل ضغوط شديدة من المجتمع الدولي، إلى ما يبدو أنه انقسام بين الفصائل الرئيسية في الحركة، رغم أن طالبان تؤكد دائما على وحدتها الداخلية.

وفي الأشهر القليلة الماضية، أجرت النساء في مدن مختلفة من أفغانستان مظاهرات حاشدة انضمت إليها مجموعات من الرجال.

وفي عدة حالات، تحولت هذه الاحتجاجات إلى أعمال عنف، وقتل 2 من المتظاهرين بنيران طالبان في هرات غرب أفغانستان.

لكن بعد إعلان طالبان عدم شرعية تنظيم أي نوع من المظاهرات دون تنسيق معها، انخفض عدد هذه الاحتجاجات، وخلال الاحتجاجات الأخيرة تعرض عدد من الصحفيين للعنف.

وفي الأيام القليلة الماضية، أدى اختفاء واعتقال عدد من نشطاء حقوق المرأة من قبل حركة طالبان إلى الأخبار وتسبب في ردود فعل عالمية.

وبعد استعادة طالبان السيطرة على أفغانستان أزالت النساء تماما من المجال العام، وحُرِمَت المرأة من حقها في العمل والتعليم، وتم قمع احتجاجاتهن المدنية بأساليب عنيفة.

ولقد تصرفت طالبان ضد جميع التزامات حقوق الإنسان لأفغانستان، تحت ذرائع مثل عدم وجود زي محدد للفتيات، والكتب المدرسية غير الصحيحة، وحتى وصف طريقة التدريس في أفغانستان بأنها غير إسلامية.

وتم إغلاق المدارس الثانوية للفتيات والجامعات، وبعد ذلك تم إبعاد النساء تدريجيا عن المجتمع.

وطردتهن طالبان في البداية من عدد من المكاتب الحكومية، ثم أجبرت المؤسسات الخاصة على فصل معظم النساء.

وفي الشهرين أو الأشهر الثلاثة الماضية مُنعت النساء من المتنزهات الترفيهية، والمقاهي، وصالات الألعاب الرياضية النسائية، وحتى الحمامات العامة.

إلى جانب ذلك، أُعلن أن وجود النساء خارج المنزل دون محرم غير قانوني، كما قمعت طالبان بشدة ردود الفعل على هذا الأداء، واعتقلوا عشرات الفتيات والنساء المتظاهرات.