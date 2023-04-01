شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خروج قطارين عن سكّتيهما في سويسرا.. وإصابة 15 شخصا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الشرطة السويسرية أنّ قطارين إقليميين خرجا الجمعة عن سكّتيهما شمال العاصمة برن في حادثين منفصلين وقعا على بُعد عشرات الكيلومترات الواحد من الآخر وأوقعا أكثر من 15 جريحًا، إصابة واحد منهم على الأقلّ بالغة.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة فلورينا شينك لوكالة فرانس برس إن القطار الأول خرج عن مساره قرابة الساعة 16،30 (14،30 ت غ) بين لوشارتز وبيال، والثاني بعد نحو عشرين دقيقة في ضواحي بورن زوم هوف.

وأضافت أنّ "تدخّلات طواقم الإنقاذ - الشرطة وسيارات الإسعاف والإطفاء - مستمرّة"، موضحة أنّ الحادثين "أسفرا عن سقوط العديد من الجرحى".

ولم تحدّد الشرطة إلى الآن أسباب الحادثين المتتاليين شمال العاصمة السويسرية. ورجّحت شركة "آر بي إس" أن تكون الرياح الشديدة التي ضربت سويسرا الجمعة سببًا في الحادث الثاني.

وأضافت المتحدثة باسم الشرطة أنه في الحادث الأول، "انقلب الجزء الخلفي من القطار على جانبه الأيمن". ووقع الحادث على الخط الموازي لبحيرة بيين والذي تشغّله شركة "ايه اس ام".

يشار إلى أن منخفضا جويا في جنوب إنجلترا الجمعة تسبب في هبوب رياح عاتية على قسم من أوروبا يشمل سويسرا، حسب هيئة الأرصاد السويسرية.

وترافقت الرياح الأشدّ مع أمطار غزيرة وعواصف.

وحذّرت الأرصاد الجوّية صباحًا من رياح تراوح سرعتها بين 80 و110 كلم في الساعة فوق السهول وبين مئة و140 كلم في الساعة في المناطق الجبلية.