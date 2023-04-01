شكرا لقرائتكم خبر عن الشعب الديمقراطى: الحوار الوطنى أشبه بجمعية تأسيسية لبناء الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطى، إن الحوار الوطنى له أهداف سياسية، حيث أن الحوار ينشأ عنه تقدم والقدرة على استشراق آفاق المستقبل والإستعداد لكل ما قد يحدث لاحقا على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف خالد فؤاد خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن الرئيس السيسى دعا وقرر وأعطى وعد على نفسه بأن ترفع إليه نتائج الحوار شخصيا بالإضافة إلى أنه سيحضر الجلسات الختامية، لافتا إلى أن الحوار الوطنى أشبه بجمعية تأسيسية لبناء الجمهورية الجديدة بكل ما تحمله الكلمة من معانى.

وأكد خالد فؤاد، نبذل جهود كثيرة ومجموعات متخصصة تخرج أفضل ما لديها فى كل ما تم وضعه من لجان، موضحا أن أمانة الحوار الوطنى فى منتهى اليقظة والكفاءة عندما وضعت تلك النقاط التى تشمل كل نواحى المجتمع المصرى والنواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حتى تكون مخرجات هذا الحوار نافعة وفارقة وستغير الأوضاع فى مصر إلى الأفضل.