انت الان تتابع خبر لتخفيف الزخم.. الاحوال المدنية: غداً السبت دوام رسمي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "وجه مدير عام الاحوال المدنية والجوازات والاقامة اللواء رياض جندي الكعبي ان يكون يوم غداً السبت دوام من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة مساءاً".واضاف: "لتوزيع البطاقات الوطنية المنجزة فقط لدوائر احوال (مدينة الصدر _ بغداد الجديدة _ الكرادة الشرقية _ الاعظمية _ الرصافة ) وذلك لتوزيع اكبر عدد ممكن من البطاقات الوطنية المنجزه لتخفيف الزخم الحاصل على التوزيع".