انت الان تتابع خبر روسيا: تصرفات أمريكا في سوريا استفزازية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أوليغ غورينوف: "وجود أعمال استفزازية من جانب القوات الأميركية في الحسكة السورية".

واضاف: "لوحظ وجود أعمال استفزازية من قبل وحدات من القوات المسلحة الأميركية في محافظة الحسكة. خلال الدورية الروسية التركية المشتركة، تم الكشف عن حركة دوريتين لما يسمى بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب في منطقة خفض التصعيد. وقدم الجانب الروسي احتجاجا على التحالف".



ووفقا لغورينوف، فإن "انتهاك التحالف لقواعد عدم الاشتباك يهدد توازن القوى الهش في المنطقة، والذي تحقق بفضل جهود روسيا، ويؤثر ذلك سلبا أيضا على تدهور الوضع في المنطقة".