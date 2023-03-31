شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الأحرار الاشتراكيين": نصر العاشر من رمضان سيظل خالدا فى كل العصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربى والشعب المصرى بذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

وقال رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، إن ذكرى انتصارات العاشر من رمضان ستظل خالدة في كل العصور ذلك الحدث الملهم للأمة المصرية، وستظل نموذجا لتضافر الشعب المصري مع قواته المسلحة رافعين شعار النصر رافضين الهزيمة.

وأشار الكاتب الصحفي طارق درويش إلي أن هذه الانتصارات تدل على عظمة الشعب المصري وتفانيه وتماسكه أجل القضية الوطنية والوقوف خلف قواته المسلحة وأن هذه الانتصارات ستظل نبراسا في مواجهة التحديات والصعاب التي تواجه الأمة.