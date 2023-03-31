اخبار العالم

السومرية تنشر جدول اعمال جلسة مجلس النواب ليوم الاحد المقبل

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر السومرية تنشر جدول اعمال جلسة مجلس النواب ليوم الاحد المقبل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتضمن الجدول "التصويت على مشروع قانون ادارة المصادر الوراثية.

كما تضمن القراءة الاولى لمشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق".

وتضمن الجدول ايضا "تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية".


كما تم الاشارة بحسب الجدول ان الجلسة تبدأ الساعة والنصف مساء.
الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا