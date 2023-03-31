انت الان تتابع خبر السومرية تنشر جدول اعمال جلسة مجلس النواب ليوم الاحد المقبل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وتضمن الجدول "التصويت على مشروع قانون ادارة المصادر الوراثية.
وتضمن الجدول ايضا "تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية".
كما تم الاشارة بحسب الجدول ان الجلسة تبدأ الساعة والنصف مساء.
كما تضمن القراءة الاولى لمشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق".
وتضمن الجدول ايضا "تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية".
كما تم الاشارة بحسب الجدول ان الجلسة تبدأ الساعة والنصف مساء.