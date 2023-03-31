شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر مساعد لجنة الزراعة بالحوار الوطنى: مجلس الأمناء يرحب بالجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس إسماعيل الشرقاوى، المقرر العام المساعد للجنة الزراعة بالحوار الوطني، أن بيان مجلس أمناء الحوار الوطني، يعكس الحرص الشديد على تحقيق أكبر قدر من التنوع بين المشاركين بوجود هذه الكوكبة من رموز وقيادات فكرية وسياسية وفنية، يضيف مزيد من الإثراء للحوار الوطني ويرفع شعار اختلاف الرأى لا يفسد للوطن قضية.

وأضاف أنها تعبر عن أن مائدة الحوار ترحب بالجميع، كما أن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقترح الحوار الوطني بدراسة مد الإشراف القضائي على الانتخابات، يؤكد على حرص ودعم القيادة السياسية لإثراء الحياة السياسية والحزبية للنهوض بالدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة.

وأشار إلى أن الحوار الوطني أحدث حالة حراك كبيرة في الشارع السياسي وبين الأحزاب المصرية وأثبت حرص الجميع على الالتفاف حول المصلحة الوطنية، مؤكدا أن اللجنة حريصة على الاستعانة بأصحاب الخبرات والأكاديميين والاستماع للجميع لوضع مقترحات من شأنها خدمة القطاع الزراعي والخروج بمقترحات تنهض بالأمن الغذائي والمنظومة.