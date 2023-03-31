انت الان تتابع خبر تشافي يرد على تهجمات والد فاتي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأبدى بوري فاتي، والد أنسو فاتي، مهاجم برشلونة ، استياءه خلال مقابلة مع برنامج El Partidazo في محطة COPE الإذاعية، من وضع ابنه في برشلونة، معتقدًا أنه "يستحق المزيد من الدقائق واللعب في المباريات ويرى أنه لا يقل عن البرازيلي فينسيوس جونيور نجم ريال مدريد ".وقال تشافي عن تلك التصريحات: "أتفهم طبيعة والده، لذلك أنا متعاطف معه".

وأضاف: "تحدث مع فاتي، وقلت له إنه هو من يهمني ويقلقني، وليس والده أو عائلته”.

وتابع: "إنه بخير، وأعتقد أن أنسو سيشارك وسيكون أكثر أهمية للفريق، فقط عليه الصبر، إنه يبلغ 20 عاما فقط".

واختتم: "مازلت أحاول الحصول على أفضل ما لديه.. إنه لاعب يمكنه أن يحدث فرقاً في كل مباراة. هذا ما عليك أن تبحث عنه".

يذكر أن والد أنسو فاتي قد وجه سهام نقده نحو إدارة برشلونة وتشافي هيرنانديز بعدما أصبح ابنه على دكة البدلاء منذ عودته من الإصابة.

وقال والد فاتى إنه" يؤيد رحيل نجله عن برشلونة إذا استمر بعيدًا عن المشاركة بانتظام في المباريات".

كما انقلب والد أنسو فاتي، على المدرب تشافي، وهاجمه علانية بسبب عدم منح نجله فرصة المشاركة في المباريات.