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بعد غرق المدينة.. تظاهرات بالديوانية للمطالبة بالخدمات (صور)

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بغداد - ياسين صفوان - وتظاهر المئات في وسط محافظة الديوانية وقدموا مجموعة من المطالب الى مجلس الوزراء ومجلس النواب:

-صندوق لأعمار الديوانية وتخصيص مبالغ اضافية للموازنة المخصصة للمحافظة كونها مدينة منكوبة من كافة الجوانب وإحالة المشاريع من خلال (مجلس استشاري يتكون من نخب المدينة ) يشرف على إحالة المشاريع المهمة وذات الجدوى والتي تعود بالنفع للمدينة..وإحالة مشاريع البنى التحتية إلى شركات عالمية رصينة، وهناك شركات بالفعل جاهزة لدخول الديوانية والعمل خلال فترة قصيرة.


- إيقاف وسحب العمل من الشركات الفاشلة وكذلك التحقيق بتعاقدات الدوائر الخدمية كافة.
- محاسبة الحكومات المحلية السابقة ورؤساء الأقسام والدوائر الخدمية ودائرة المهندس المقيم واللجان الهندسية والفنية التي عملت مع الشركات والمقاولين والتي يفترض إنها كانت تراقب وتتابع الاعمال السابقة والحالية .

- تشكيل لجان فنية مختصة من نقابة المهندسين وقانونيين للتحقيق في شبهات فساد المختبرات الانشائية لمساهمتها مع الشركات في فشل مشاريع المدينة.
- تعويض المتضررين في المدينة بفعل الامطار الاخيرة والانهيار الخدمي إسوة بتعويضات مدن الأنبار وصلاح الدين والموصل.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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