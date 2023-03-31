شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "إعلام النواب": دراما المتحدة نجحت فى تجسيد القيمة الاجتماعية لشهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، نجحت فى فهم وترجمة القيمة الاجتماعية لشهر رمضان في المجتمع المصري، والتي تلتقي فيها الأسرة مع بعضها البعض للتجمع حول عمل فنى، مؤكدا أنها بثت روح جديدة للمجال الإعلامي والفني لتمنح دفعة جديدة للصناعة.

وأشار إلى أنها لولا أعمالها على مدار السنوات لكانت انهارت الصناعة فالدراما كانت قد وصلت لحالة صعبة بينما اليوم نرى إرضاء لجميع الأذواق واحترام للشهر الفضيل، قائلا "المتحدة لم تكتفى بنشر أخبار ومضمون إعلامي فحسب، بل عملت على معالجة الفكرة والتوعية في عمل درامي او منتج وثائقي، لنشر الوعي والثقافة والفكر البناء ولمسنا وجودتنوع فني بديع".

واعتبر أن تلك العدوى الإيجابية أعطت نموذج مهم للجميع، لتجعلنا أمام إعلام وفن هادف ومتنوع بأشكال مختلفة بداية من الجريدة الورقية حتى الأعمال الدرامية، فقد كنا نشكو مسبقا من الأعمال المسيئة للمجتمع المصري، فاليوم نرى روحانيات وأعمال تاريخية ودينية وتجسيد لبطولات أبنائنا من رجال الشرطة والجيش، مؤكدا أن الإعلان نفسه أصبح هادف في الوعي ونشر القيم المجتمعية المطلوبة والرد على الأفكار المغلوطة.

وشدد أنها استكملت دور المتحدة الذي انتهجته منذ سنوات في التفاعل مع باقي الوزارات المختلفة، إذ جاءت الأعمال لتتسق مع خطة وزارات مثل التضامن والتعليم لتجسيد قضاياها والتعريف بأهمية محاربتها مثل ختان الإناث والزواج المبكرة ووضع المرأة في الصعيد.