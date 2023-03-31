شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل يهنئ الرئيس السيسى والقوات المسلحة بذكرى انتصار العاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الاعلى للقوات المسلحة بذكرى انتصار العاشر من رمضان.

وقال "مطر": "العاشر من رمضان سيظل أحد أعظم أيام الوطنية المصرية، وشاهدًا على صلابة وصمود الشعب المصري، وعبقرية العسكرية المصرية في قهر المستحيل، وسيبقى يومًا ملهمًا للأجيال المتعاقبة، يتعلمون منه الإصرار على صون الكرامة الوطنية، والتضحية من أجل عزة الوطن".

كما هنأ النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية باسمه واسم جميع قيادات وأعضاء الحزب القوات المسلحة بهذه الذكرى الغالية العزيرة على نفوس جميع المصريين عبر كل السنوات الماضية، مضيفا: "ننتهز هذه المناسبة بأن ندعو الله أن يحفظ مصر وشعبها".