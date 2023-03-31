شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد إسماعيل: انضمام رموز فكرية للحوار الوطنى يؤكد أن بابه مفتوح لكل الأطياف السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب أحمد إسماعيل عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، بقرار مجلس أمناء الحوار الوطنى بانضمام العديد من القيادات والرموز الفكرية من كافة الأطياف السياسية والاجتماعية، إلى لجانه المتخصصة، معتبرا ذلك إثراء وتنوعا كبيرا للمناقشات داخل لجان الحوار الوطنى، مما سينتج عنها مخرجات فى غاية الأهمية تحقق المراد والغاية التى من أجلها أطلق الرئيس السيسى مبادرة الحوار الوطنى، والتى تعبر عن توجه الجمهورية الجديدة بمشاركة كافة المصريين فى الحوار مما يضمن التنوع والكفاءة.

وأكد عضة مجلس النواب عن دائرة السلام والنهضة، أن الحوار الوطنى أحدث حالة من الحراك السياسى والاجتماعى فى الشارع المصرى، ويحظى باحترام كبير بين المواطنين، بصفته منصة حوارية تحظى بمشاركة مختلف الأطياف بالمجتمع وتقوم بتوصيل صوت الدولة والفكر الكامل للقيادة السياسية للمواطنين، وفى المقابل توصيل صوت المواطن للدولة خاصة أن المناقشات أثبتت حرص الجميع على الالتفاف حول المصلحة الوطنية، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية بشراكة وطنية خالصة.

وأضاف النائب أحمد إسماعيل أن انضمام العديد من الرموز الفكرية فى مختلف المجالات للجان الحوار الوطنى، كذلك قيام مجلس الأمناء بتوجيه نداء لكل الأحزاب والكيانات السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والتيارات الشبابية والرموز الفكرية والثقافية المشاركين في الحوار الوطني، بسرعة إرسال الأسماء المقترح مشاركتها في جلسات لجان الحوار بمحاوره الثلاثة: السياسى والاقتصادى والمجتمعى، تأكيد جديد ومستمر على أن أبواب الحوار الوطني ولجانه مفتوحة أمام جميع المصريين بكافة أطيافهم السياسية والاجتماعية، وترسيخ مفهوم أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، طالما كان ذلك من منظور المصلحة الوطنية.