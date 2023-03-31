شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الخولي: انضمام رموز سياسية للجان الحوار الوطني يعكس الحرص على التنوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي، أن استعدادات مجلس أمناء الحوار الوطني لبدء الجلسات 3 مايو وفق المقترح المعلن، تنعقد الآمال أن تتخذ كافة أطراف القوى السياسية خطوات للتحرك في وضع رؤى من شأنها أن تكون الأفضل للمستقبل، خاصة وأن منصة الحوار تعد بابًا لتبادل الرؤى والأفكار بين مختلف القوى السياسية بشأن كافة التحديات.

وأشار إلى أن انضمام مجموعات كبيرة من القيادات والرموز السياسية والفكرية والحقوقية والفنية، بللجان المتخصصة للحوار، الذين ينتمون لمختلف مدارس الفكر والعمل في مصر، تمثل إضافة قوية لمسار المشاركات، والتي تعبر عن جديته والحرص على تنوع الآراء لضمان مخرجات تلبي أولويات العمل الوطني، مشددا على أن جميع الأطراف المشاركة عليهم مسئولية في نجاح الحوار الوطني لخروجه بأفضل ما يكون في إطار التشارك والقدرة على توسيع المساحات المشتركة.

وأضاف أن الحوار الوطني مظلة لكل القوى السياسية في التقارب والتحاور لصناعة غد أفضل، إذ نتطلع لاهتمام الجميع بتقديم رؤية للتباحث بشأنها في مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

ونوه إلى أن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقترح الحوار الوطني بشأن مد الإشراف القضائي على الانتخابات، خير دليل على تفاعل القيادة السياسية مع المخرجات الأولية للحوار الوطنى، حيث له انعكاسات الهامة على ما سنشهده من تفاعل للرئيس مع كل ما سيصدر من توصيات.