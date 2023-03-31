انت الان تتابع خبر مدريد يتلقى صدمة كبيرة قبيل الكلاسيكو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ريال مدريد عبر موقعه الرسمي :"بعد الفحوصات التي أجريت للاعبنا فيرلاند ميندي، من قبل الجهاز الطبي في ريال مدريد، تم تشخيصه بإصابة عضلية في النعل الأيسر".

وتابع الميرنجي "عودة فيرلاند ميندي تعتمد على تطور حالته".



وأفادت تقارير صحفية إسبانية، أن ميندي سيغيب عن المشاركة مع الميرنجي لمدة شهر، أي سيغيب عن 8 مباريات للفريق، من بينهما مواجهة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة

ويستضيف برشلونة، غريمه التقليدي ريال مدريد، الأربعاء المقبل، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، على ملعب الكامب نو.

وكان الفريق الكتالوني قد حقق الانتصار في لقاء الذهاب بمعقل الميرنجي سانتياجو برنابيو بهدف دون رد.