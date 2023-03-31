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العراق يتأثر بامتداد مرتفع جوي.. عواصف ترابية في هذه المناطق

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر القسم في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي قادم من شرق البحر المتوسط ترافقه كتلة هوائية باردة ونشاط في الرياح (30-40) كم في الساعة مسبباً بتصاعد الغبار وحدوث عواصف ترابية تشمل المنطقتين الوسطى والشمالية ومنها العاصمة بغداد في الساعات القليلة المقبلة".

وبين، أن "مدى الرؤية (2-4)كم ويتردى إلى دون 1000 متر في العاصفة الترابية".

وتوقع القسم، أن "يبدأ الطقس بالتحسن فجر يوم السبت حيث تتجه العاصفة الترابية نحو المناطق الجنوبية للبلاد".

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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