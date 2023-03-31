انت الان تتابع خبر بعد مشاركة الروس.. اوكرانيا ترد على قرار الأولمبية الدولية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - يأتي ذلك بعدما أكدت اللجنة الأولمبية الدولية هذا الأسبوع، الاستعداد للسماح بمشاركة الرياضيين الروس.

وصرح أوليج نيمشينوف رئيس مجلس الوزراء بأنه "في اجتماع الحكومة وبناء على اقتراح من وزير الرياضة، تم اتخاذ القرار بالمنافسة في التصفيات فقط في حالة عدم مشاركة الروس".



وجاء القرار من جانب الحكومة الأوكرانية، بعد أن أصدرت اللجنة الأولمبية الدولية، قرارا في 28 مارس/آذار، تميل فيه إلى السماح بمشاركة الرياضيين من روسيا وبيلا روسيا، كرياضيين محايدين دون أعلامهم الوطنية.

ورفضت أوكرانيا هذا الخيار، وطالبت اللجنة بالعودة إلى الموقف الذي اتخذته في فبراير/شباط من العام الماضي، عندما طلبت استبعاد الرياضيين الروس من جميع المسابقات.