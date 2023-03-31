انت الان تتابع خبر على إثر مشاجرة.. زوج يقتل زوجته في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أقدم شخص على قتل زوجته؛ على إثر مشاجرة بينهما في منطقة الشعلة بالعاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني، لـ الخليج 365، الجمعة، إن "القوات الأمنية تلقت بلاغاً بوجود حالة وفاة داخل مستشفى الكاظمية، وعلى اثرها تم التوجه مع ضابط الدوريات داخل المستشفى"، مبيناً أن "طالب النجدة ادعى قيام زوج ابنته بالمشاجرة مع زوجته داخل دارهما ضمن منطقة الشعلة".