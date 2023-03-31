انت الان تتابع خبر قرار جديد من مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن "فيزا شنغن" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويقدم الاقتراح الخاص برقمنة إجراءات التأشيرة إمكانية التقدم للحصول على تأشيرة شنغن عبر الإنترنت. ويستبدل ملصق التأشيرة الحالي بالتأشيرة الرقمية، مما يجعل العملية أسهل.

علاوة على ذلك، يهدف الاقتراح أيضًا إلى جعل إجراءات طلب تأشيرة شنغن أكثر عملية وتحسين أمن منطقة شنغن.



وفي ترحيبها بقرار المجلس ، قالت وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر ستينرجارد. إن إجراء التأشيرة الرقمية سيسهل على الجميع التقدم بطلب للحصول على الوثيقة.

وشدد نفس المتحدث على أن رقمنة إجراءات تأشيرة شنغن ستقلل من عدد الرحلات إلى القنصليات. وستسهل على المسؤولين معالجة الطلبات.

وفقًا لمجلس الاتحاد الأوروبي إذا تمت الموافقة على القواعد المقترحة حديثًا. فسيقوم الاتحاد الأوروبي بإنشاء منصة لطلب التأشيرة.

وشدد المجلس على أن “الحضور الشخصي إلى القنصلية سيكون ضروريًا فقط للمتقدمين لأول مرة. والأشخاص الذين لم تعد بياناتهم البيومترية صالحة وأولئك الذين لديهم وثيقة سفر جديدة”.

