شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصرى: الحوار الوطنى يعزز المشاركة السياسية ويرسى دعائم الديمقراطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور ممدوح محمد محمود، رئيس حزب الحرية المصرى، إن الحوار الوطنى يعمل على تعزيز المشاركة السياسية، وإرساء دعائم الديمقراطية، وقطع الطريق على المشككين والمتربصين بأمن واستقرار الوطن، مؤكدا أن الحوار الوطنى يمثل خارطة طريق لمستقبل الجمهورية الجديدة.

وأشار رئيس حزب الحرية المصرى، إلى أن جلسات الحوار ستكون منصة لطرح الأفكار والرؤى لموجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تشهدها البلاد، والتى تتطلب من جميع القوى والتيارات السياسية ضرورة الاصطفاف الوطنى لعبور هذه المرحلة الصعبة.

وأضاف رئيس حزب الحرية المصرى، أن الحوار الوطنى سيكون له أهمية كبرى فى استكمال مسيرة البناء والتنمية بشراكة وطنية خالصة، بصفته منصة حوارية هامة ووسيطة في توصيل صوت الدولة والفكر الكامل للقيادة السياسية للمواطنين من مشاركة مختلف الأطياف بالمجتمع وعلنية الجلسات، وسيكون أيضا فرصة لتوصيل صوت المواطن أكثر للدولة.