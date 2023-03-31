شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو درويش: وتيرة عمل مجلس أمناء الحوار الوطني تدعم إثراء المناقشات بالجلسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن الوتيرة التي يتخذها مجلس أمناء الحوار الوطني، لبدء جلساته تؤكد وجود رغبة جادة في إنجاحه وإنجازه، من خلال اتخاذ إجراءات تضفي ثراء لمسار المناقشات والتي بدورها تنعكس على المخرجات التي تستهدف استكمال مسيرة الإصلاح والبناء، بشكل قائم على التشاركية والانفتاح على كافة الآراء.

وأشار إلى أن الانعقاد الدائم لمجلس أمناء الحوار الوطني لحين موعد بدء الجلسات المقترح 3مايو، وانضمام قيادات ورموز فكرية للجان المتخصصة، ستحقق إثراءً عملية المناقشات وتقريب وجهات النظر بين المشاركين نحو خطى بناء الجمهورية الجديدة، خاصة في ظل الحرص من إدارة الحوار الوطني في تنظيم الخطوات المسبقة للجلسات الفعلية بما يخدم الوصول إلى قاعدة مشتركة ورؤية متكاملة للجميع على كافة المستويات.

وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أن الحوار سيكون له أهمية كبرى فى استكمال مسيرة البناء والتنمية بشراكة وطنية خالصة، بصفته منصة حوارية هامة ووسيطة في توصيل صوت الدولة والفكر الكامل للقيادة السياسية للمواطنين من مشاركة مختلف الأطياف بالمجتمع وعلنية الجلسات، وسيكون أيضا فرصة لتوصيل صوت المواطن أكثر للدولة.

وأوضح أن التنسيقية أعدت بالفعل أجندة شاملة بمقترحات تساهم في عملية الإصلاح السياسي الذي يقوده الحوار الوطني، حيق أنها بذلت جهود مضاعفة للمساندة في إنجاح الحوار الوطني بالانطلاق لعقد لقاءات سواء داخلية بين أعضاء التنسيقية او خارجية مع كافة التيارات والأحزاب السياسية والكيانات الاقتصادية والاجتماعية والرياضية وغيرهم، ومن خلال عقد جلسات أو مؤتمرات أو زيارات ميدانية أو صالونات سياسية سواء بشكل مباشر أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة.