شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـحزب "مصر الحديثة": مشاركة كل الفئات بالحوار الوطنى يتفق مع الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب وعضو حزب مصر الحديثة، إن الحوار الوطنى يضم كافة طوائف الشعب بكافة تشكيلاتها، موضحا أن الحوار الوطني يضم رموز وشخصيات من كافة فئات المجتمع، مؤكدا أن العمل يسير على قدم وساق من قبل القائمين على الحوار الوطنى.

وأضاف عضو حزب مصر الحديثة، أن توجيه نداء لكل الأحزاب والكيانات السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والتيارات الشبابية والرموز الفكرية والثقافية والقيادات الطبيعية المشاركين في الحوار الوطني، بسرعة إرسال الأسماء المقترح مشاركتها في جلسات لجان الحوار بمحاوره الثلاثة: السياسي والاقتصادي والمجتمعي، للأمانة الفنية للحوار موجهة لرئيسها المستشار محمود فوزي، يعكس مدى حرص القائمين على الحوار الوطنى بمشاركة الجميع دون استثناء.

وأكد عضو حزب مصر الحديثة، أن ضم بعض الشخصيات إلى اللجان أمر جيد للغاية، مشيرا إلى أن الحوار الوطنى سيشمل اجتماعات في كافة القضايا المطروحة الخروج بمخرجات قابلة للتحقيق تعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسى، وسوف ينتج مجموعة من القضايا الجديدة ضمن المحاور الثلاثة المطروحة بالحوار، وهم المحور الاقتصادى والسياسى والاجتماعى.