قضية ستورمي دانيلز.. ما هي عقوبة دونالد ترامب حال الحكم عليه؟

الشارقة - اميمة ياسر -

يواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اتهامات جنائية تتعلق بالاحتيال التجاري في لائحة اتهام من هيئة محلفين كبرى في مانهاتن قد تدفع به نحو السجن.

ووفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، فإنه من المتوقع أن يمثل ترامب أمام المحكمة الثلاثاء المقبل حيث تم تقديم لائحة الاتهام مختومة وسيتم الإعلان عنها في الأيام المقبلة.

وأكدت الشبكة أن مكتب المدعي العام لمقاطعة مانهاتن، ألفين براج، وجه اتهامات للرئيس السابق فيما يتعلق بدوره المزعوم في خطة دفع أموال لإسكات الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز قبيل الانتخابات الرئاسية في 2016.

وأمس الخميس، قال مكتب المدعي العام في بيان: "اتصلنا هذا المساء بمحامي ترامب لتنسيق استسلامه لمكتب مانهاتن.. سيتم توفير التوجيه عند تحديد تاريخ الاستدعاء".

وبالرغم من أن إجراءات هيئة المحلفين الكبرى سرية، إلا ان "سي إن إن" نقلت عن مصدر مطلع قوله إن أحد الشهود أدلى بشهادته لمدة 30 دقيقة قبل أن تصوت على اتهام ترامب، لتكون هذه المرة الأولى في التاريخ الأمريكي التي يواجه فيها رئيس حالي أو سابق اتهامات جنائية.

ما هي العقوبة المنتظرة؟

وفي أول رد فعل منه، أصدر ترامب بيانًا أكد خلاله أن لائحة الاتهام تمثل "اضطهادًا سياسيًا وتدخلًا في الانتخابات على أعلى مستوى في التاريخ".

وأضاف ترامب أن "ما يفعله جو بايدن سوف يأتي بنتائج عكسية. يدرك الشعب الأمريكي بالضبط ما يفعله اليسار الراديكالي الديمقراطي هنا. يمكن للجميع رؤيته. لذا فإن حركتنا وحزبنا - متحدون وقويون - سوف يهزمون ألفين براغ أولاً، ثم سنهزم جو بايدن، وسنطرد كل واحد من هؤلاء الديمقراطيين المحتالين من مناصبهم حتى نتمكن من جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، فإن ترامب يواجه قانونا عقوبة السجن لمدة أقصاها 4 سنوات، لكن توقيع أقصى عقوبة نادر الحدوث في الولايات المتحدة، لذلك من المتوقع أن تكون أقل من ذلك في حال الإدانة.

تفاصيل القضية

ووفقا للإدعاء في القضية، فإن القصة تعود إلى عام 2016، حيث يتهم الادعاء ترامب بدفع مبلغ من المال عام 2016، للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز، التي يُعتقد أنه كان على علاقة بها، لشراء سكوتها عن علاقة يعتقد أنها كانت قائمة بينهما خارج إطار الزواج.

وصرحت دانيالز بأنها أقامت علاقة جنسية مع ترامب في عام 2006، وأنها حصلت على 130 ألف دولار من محاميه قبل انتخابات عام 2016 مقابل صمتها بشأن هذه العلاقة.

ومنذ خروج تلك الادعاءات إلى العلن في 2018، دائما ما ينفي ترامب إقامة أي علاقة من هذا القبيل مع دانيالز.