شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة قطاع الأعمال بـ"مستقبل وطن": مشاركة جميع الفئات بالحوار الوطنى تثرى الحياة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال تامر عبد الحميد الأمين المساعد لأمانة قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن، والخبير المالى والاقتصادى، إن الحوار الوطنى أحدث حالة حراك كبيرة في الشارع السياسي وبين الأحزاب المصرية وأثبت حرص الجميع على الالتفاف حول المصلحة الوطنية، مشيدا بمشاركة كافة الفئات والتيارات فى الحوار، إضافة إلى توجيه نداء لكل الأحزاب والكيانات السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والتيارات الشبابية والرموز الفكرية والثقافية والقيادات الطبيعية المشاركين في الحوار الوطني، بسرعة إرسال الأسماء المقترح مشاركتها في جلسات لجان الحوار بمحاوره الثلاثة: السياسى والاقتصادى والمجتمعى.

وأكد الأمين المساعد لأمانة قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن، أن الحوار الوطنى يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وهناك حرص على الاستعانة بأصحاب الخبرات والأكاديميين والاستماع للجميع لوضع مقترحات من شأنها خدمة القطاع الزراعي والخروج بمقترحات تنهض بالأمن الغذائى والمنظومة، مؤكدا أن القائمين على الحوار الوطنى يبحثون عن الأسماء التى تؤثر وتترك وجهات نظر غير تقليدية وخارج الصندوق.

وأشار عبد الحميد، إلى أن الحوار الوطني يرحب بالجميع من مختلف الأطياف السياسية، وسير العمل بخطى سريعة وهناك حرص شديد على تحقيق أكبر قدر من التنوع بين المشاركين بوجود هذه الكوكبة من رموز وقيادات فكرية وسياسية وفنية، يضيف مزيد من الإثراء للحوار الوطني ويرفع شعار اختلاف الرأي لا يفسد للوطن قضية، ومن ثم هذا الحوار يساهم بقوة في إثراء الحياة السياسية والحزبية للنهوض بالدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة.