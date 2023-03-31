شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: انضمام رموز فكرية للحوار الوطني يؤكد حرص الدولة على استيعاب الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، إن انضمام رموز وقيادات فكرية وسياسية وحقوقية وفنية إلى لجان الحوار الوطني، يؤكد حرص الدولة على استيعاب الجميع، ويزيد إثراء الحوار ويعظم من نتائجه.

وأضاف إدريس في تصريحات صحفية، أن هذه الخطوة الرائعة تؤكد أن أبواب الحوار الوطني ولجانه مفتوحة أمام جميع المصريين، وأن الوطن يتسع لنا جميعًا، والاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، وأننا في طريقنا الصحيح والسليم.

ولفت "إدريس" إلى أن انضمام هذه الرموز للحوار الوطني يأتي في إطار حرص مجلس أمناء الحوار الوطني على مشاركة كل أطياف المجتمع المصري ورموزها وقياداتها بمختلف المجالات فى الحوار، وتعدد وجهات النظر واختلافها، وصولًا لأفضل النتائج، وتحقيق آمال وطموحات المصريين.