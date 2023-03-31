شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: انضمام رموز وقيادات فكرية للحوار الوطني خطوة تمثل أهمية كبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب، والأمين المساعد للجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، إن انضمام رموز وقيادات فكرية وسياسية وحقوقية وفنية تنضم إلى لجان الحوار الوطني، خطوة ذات أهمية كبرى، لمشاركة كل أطياف المجتمع المصري ورموزها وقياداتها بمختلف المجالات في الحوار.

وأضاف الأمين المساعد للجنة القضية السكانية بالحوار الوطني في تصريحات صحفية، أن وجود هذه الرموز الوطنية للمشاركة في اللجان المتخصصة للحوار، من القيادات والرموز السياسية والفكرية والحقوقية والفنية، الذين ينتمون لمختلف مدارس الفكر والعمل في مصر، تحقق التنوع وتؤتي بثمارها المرجوة، وتؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن الوطن يتسع للجميع.

ولفت الأمين المساعد للجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، إلى أن الجميع يتطلع أن يلبي الحوار الوطني تطلعات وأحلام وآمال الشعب المصري العظيم، لا سيما في ظل وجود شخصيات ورموز وطنية قادرة على تحقيق ذلك.