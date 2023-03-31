اتصال هاتفي بين الرئيس السيسي ومحمد بن زايد

الشارقة - اميمة ياسر -

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إنه الرئيس السيسي هنأ شقيقه الشيخ محمد بن زايد، على التعيينات القيادية الجديدة التي أجراها في دولة الإمارات، وأعرب عن خالص التمنيات بأن تعزز هذه الخطوة مسيرة دولة الإمارات نحو المزيد من الازدهار والتقدم والرخاء لشعبها الشقيق.

من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد عن تقديره للفتة الأخوية الكريمة من الرئيس السيسي، كما أعرب عن خالص تمنيات الإمارات بدوام الأمن والاستقرار والازدهار لمصر.