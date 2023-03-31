ترامب وستورمي دانيلز.. توجيه تهم جنائية للرئيس الأمريكي السابق في قضية الممثلة الإباحية.. هل يبتعد عن سباق البيت الأبيض؟

الشارقة - اميمة ياسر -

يبدو أن سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية سيشهد تغيرات جذرية في خريطة المرشحين، بعد الضربة الأخيرة التي تلقاها دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق والساعي للعودة إلى البيت الأبيض بخوض الانتخابات المقبلة.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أمس الخميس، أن هيئة محلفين كبرى في مانهاتن وجهت اتهامات لدونالد ترامب بعد تحقيق حول دفع أموال لإسكات الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز قبل الانتخابات الرئاسية في 2016 التي أوصلت ترامب للبيت الأبيض.

وقد تؤثر تلك الخطوة، والتي أعقبت تحقيقا قاده المدعي العام في مانهاتن ألفين براج، المنتمي للحزب الديمقراطي، على سباق الانتخابات الرئاسية في 2024.

وكان ترامب قد سبق وهاجم مكتب المدعي العام ألفين براج، ووصفه بـ"الفاسد".

ومن المتوقع أن يتم في الأيّام المقبلة الإعلان عن لائحة الاتّهام الممهورة بختم من مكتب المدّعي العام في مانهاتن، حسبما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن 4 مصادر مطلعة.

وأمس الخميس، أعلن مكتب المدعي العام أنه تم الاتصال مع محامي ترامب لـ"تنسيق تسليم نفسه (...) من أجل مثوله لتلاوة الاتهام".

وأضاف المتحدث باسم مدعي عام مانهاتن، في بيان، أنه "سوف يتم توفير الإرشادات عند اختيار موعد توجيه الاتهام".

وقد يُصبح ترامب (76 عاما)، المنتمي للحزب الجمهوري، أول رئيس سابق أو رئيس في المنصب يُوجَّه إليه الاتّهام بارتكاب جناية، وذلك قبل الانتخابات الرئاسيّة المقررة في 2024 والتي اعلن ترامب اعتزامه خوضها.

أول رد من ترامب

من جانبه، لم يقابل ترامب قرار الاتهام بالصمت، بل قال إن الاتهام الموجه له "ملاحقة سياسية وتدخل في الانتخابات".

وأعرب ترامب عن تنديده بما أسماه "ملاحقة سياسية ستأتي بنتائج عكسية" على الرئيس الحالي جو بايدن، المنتمي للحزب الديمقراطي، والذي قد يخوض السباق الرئاسي القادم.

وأكد ترامب: "أنا بريء تمامًا من أي اتهام ضدي".

كما ندد إريك نجل ترامب بالاتهام الموجه لوالده باعتباره "استهدافا لخصم سياسي".

وأشار فريق الدفاع عن ترامب إلى أن الرئيس السابق قد يسلم نفسه لمكتب المدعي العام في مانهاتن يوم الثلاثاء المقبل.

انتفاضة للجمهوريين

ووصف كيفين مكارثي، رئيس مجلس النواب الأمريكي، قرار اتهام ترامب بأنه "ألحق بالبلاد أضرارًا غير قابلة للإصلاح".

وقال مكارثي إن المدعي العام في مانهاتن الديمقراطي ألفين براج "أضرّ ببلادنا بشكل لا يمكن إصلاحه، في محاولة للتدخّل في انتخاباتنا الرئاسية" المقبلة.

وتابع: "الشعب الأمريكي لن يتسامح مع هذا الظلم، ومجلس النوّاب سيُحاسب ألفين براغ على استغلاله غير المسبوق للسلطة".

تفاصيل القضية

ووفقا للإدعاء في القضية، فإن القصة تعود إلى عام 2016، حيث يتهم الادعاء ترامب بدفع مبلغ من المال عام 2016، للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز، التي يُعتقد أنه كان على علاقة بها، لشراء سكوتها عن علاقة يعتقد أنها كانت قائمة بينهما خارج إطار الزواج.

وصرحت دانيالز بأنها أقامت علاقة جنسية مع ترامب في عام 2006، وأنها حصلت على 130 ألف دولار من محاميه قبل انتخابات عام 2016 مقابل صمتها بشأن هذه العلاقة.

ومنذ خروج تلك الادعاءات إلى العلن في 2018، دائما ما ينفي ترامب إقامة أي علاقة من هذا القبيل مع دانيالز.

وتعليقا على توجيه الاتهام لترامب، قال محامي ستورمي دانيالز: "لا أحد فوق القانون".

انقسام

وفي السياق ذاته، يسود انقسام في الشارع الأمريكي ما بين مؤيد لترامب ومعارض له.

وشهدت الشوارع المحيطة بمقر المحكمة التي نظرت القضية في مانهاتن تجمعات للمؤيدين والمعارضين لترامب، ورفع أنصار كل فريق لافتات تؤيد موقفه.