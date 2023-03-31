انت الان تتابع خبر مقتل 35 شخصا إثر انهيار أرضية معبد في الهند والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف قاضي منطقة اندور اليوم الجمعة، أن "35 شخصا لقوا مصرعهم وشخص مفقود، ما زالت عمليات الإنقاذ جارية".

وسقط الضحايا في بئر محاطة بسلالم تستخدم في الطقوس الدينية، عندما انهارت أرضية المعبد التي تغطيها تحت ثقل الحضور.

وفي وقت سابق، قال ناروتام ميشرا وزير الداخلية في ولاية ماديا براديش: "عثرت الشرطة على 11 جثة في البئر، فيما توفي شخصان متأثرين بإصابتيهما في المستشفى"، وأضاف أن تحقيقا بوشر بالحادث.