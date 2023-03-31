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5 اختصاصات للجنة الوزارية المشرفة على الحج.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - حدد القانون رقم 84 لسنة 2022 الخاص بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية للحج اخصاصات اللجنة الوزارية المشرفة على شؤون الحج حيث نصت المادة 6  من القانون على مايلى :

 

تختص اللجنة الوزارية بالإشراف العام على شئون الحج، ولها على الأخص:

١ - وضع الخطة الشاملة لسياسة الحج.

 

٢ - وضع ضوابط اختيار الحجاج.

 

٣ - تحديد الأعداد المصرح لها بالحج سنويًا.

 

٤ - اعتماد الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لشئون الحج والتي تضعها الجهات المنظمة للحج.

 

٥ - النظر في كل ما يري رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أهمية عرضه على اللجنة الوزارية من موضوعات أخري تتعلق بالحج.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل اللجنة الوزارية.

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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