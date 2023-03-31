شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد التحقيق بدفعه أموالًا لنجمة إباحية.. توجيه اتهامات جنائية لترامب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صوّتت هيئة محلّفين كبرى في نيويورك على توجيه الاتّهام إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن مدفوعات ماليّة جرى تسديدها لشراء صمت نجمة أفلام إباحيّة حول علاقة مزعومة معه قبل انتخابات عام 2016، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكيّة عدّة الخميس.

وأعلن محام ترامب إن هيئة محلفين في نيويورك أخبرته بتوجيه الاتهام للرئيس السابق، مضيفًا "سنقاتل بقوة في المحكمة".

فيما قال الرئيس السابق بعد توجيه الاتهامات له "أنا بريء تمامًا"، مشيرا إلى أن الاتهام الموجه له "ملاحقة سياسية وقد ترتد بالعكس على جو بايدن".

من جانبه، قال محامي الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز بعد توجيه الاتهام لترامب، "ستظهر الحقيقة ويتحقق العدل"، مضيفًا "لا أحد فوق القانون".

فيما وصف إريك نجل ترامب توجيه الاتهام لأبيه بـ "الاستهداف السياسي".

ووفق ما نقلته شبكة "CNN"، فإن لائحة الاتهام ضد ترامب سرية وستعلن خلال الأيام المقبلة.

يأتي ذلك، فيما يحقق المدعون العامون في مانهاتن في دور مزعوم للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في دفع أموال صامتة لنجمة إباحية أخرى حيث يحققون في دفع مبلغ 150 ألف دولار لعارضة مجلة (بلاي بوي) سابقة زعمت أنها كانت على علاقة مع الرئيس السابق وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر أبلغوا صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

وأثارت هذه المزاعم الجديدة احتمال أن يواجه ترامب اتهامات تتعلق بدفع أموال لاسكات المرأتين وهما كارين ماكدوغال وستورمي دانيلز.

ويُرجّح أن يتمّ في الأيّام المقبلة الإعلان عن لائحة الاتّهام الممهورة بختم من مكتب المدّعي العام في مانهاتن، حسبما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن أربعة أشخاص على دراية بالموضوع.

والجمهوري البالغ 76 عامًا هو أوّل رئيس سابق أو رئيس في المنصب يُوجَّه إليه الاتّهام بارتكاب جناية، وذلك على أعتاب الانتخابات الرئاسيّة التي يسعى ترامب إلى خوضها في 2024.