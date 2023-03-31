انتقد رون ديسانتيس، المنافس الأبرز لدونالد ترمب لنيل ترشيح الحزب الجمهوري في انتخابات 2024 الرئاسية، الخميس، توجيه الاتهام للرئيس السابق، واصفا الأمر بأنه «منافٍ للقيم الأميركية». وقال حاكم فلوريدا ديسانتيس، حيث مقر إقامة ترامب، إنه «لن يساعد في طلب تسليمه بالنظر إلى الظروف المشكوك فيها للائحة الاتهام» التي وصفها بأنها جزء من «أجندة سياسية».



كانت هذه تفاصيل خبر حاكم فلوريدا: اتهام ترمب جزء من أجندة سياسية ولن أساعد في تسليمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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