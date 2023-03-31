توجيه اتهامات جنائية لترمب في قضية نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز

صوتت هيئة محلفين كبرى في نيويورك على توجيه لائحة اتهام إلى دونالد ترمب، وفقًا لما أكدته ثلاثة مصادر مطلعة لشبكة CNN، وهي المرة الأولى في التاريخ الأمريكي التي يواجه فيها رئيس حالي أو سابق اتهامات جنائية.

وكان مكتب المدعي العام في مانهاتن يحقق مع الرئيس السابق فيما يتعلق بدوره المزعوم في دفع أموال للتستر وإسكات نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز التي تعود إلى حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

وقالت "سي إن إن" إن مصدرا مطلعا كشف لها أنه تم تقديم لائحة الاتهام وسيتم الإعلان عنها في الأيام المقبلة، مضيفا أن التهم ليست معروفة للجمهور في الوقت الحالي.

ومن المقرر أن يتواصل مكتب المدعي العام في مانهاتن مع محامي ترمب لمناقشة استسلامه لمواجهة المحاكمة. وتواصلت شبكة CNN مع محامي ترامب للتعليق دون رد بعد.

من المتوقع أن يثير القرار صدمات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مما يدفع النظام السياسي الأمريكي- الذي لم يسبق أن واجه أحد قادته السابقين اتهامات جنائية، ناهيك عن الترشح للرئاسة مرة أخرى- إلى مياه مجهولة.

الإجراءات القانونية ضد ترمب تدفع الحملة الرئاسية لعام 2024 إلى مرحلة جديدة، إذ تعهد الرئيس السابق بمواصلة الترشح في مواجهة التهم الجنائية.

كثيرًا ما وصف ترمب التحقيقات المختلفة المحيطة به بـ"مطاردة الساحرات"، في محاولة للتأثير على الرأي العام عليهم من خلال تصوير نفسه على أنه ضحية لما زعم أنها تحقيقات سياسية يقودها المدعون الديمقراطيون.

تجنب ترمب منذ فترة طويلة العواقب القانونية في حياته الشخصية والمهنية والسياسية. قام بتسوية عدد من الدعاوى المدنية الخاصة على مر السنين وشق طريقه للخروج من النزاعات المتعلقة بمنظمة ترامب، الشركة التي تحمل الاسم نفسه. كما تفادى محاولة عزله من قبل الكونغرس مرتين.