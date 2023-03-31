لأول مرة بتاريخ أمريكا.. توجيه اتهامات جنائية للرئيس السابق ترامب الذي اعتبرها "اضطهاد سياسي"

قال محامي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الخميس 30 مارس/آذار 2023، إنه أُبلغ بـ"توجيه الاتهام إلى ترامب في قضية الأموال الصامتة"، فيما وصف ترامب الاتهام بأنه "اضطهاد سياسي وتدخُّل في الانتخابات".



تعد هذه القضية الجنائية هي الأولى من نوعها ضد رئيس أمريكي سابق، كما تشكل صدمة لمحاولة ترامب العودة إلى البيت الأبيض عام 2024.



ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن محامٍ لترامب (لم تسمّه)، قوله إن "لائحة اتهام هيئة المحلفين الكبرى ضد ترامب (76 عاماً)، تعد تطوراً غير عادي بعد سنوات من التحقيقات في تعاملاته التجارية والسياسية والشخصية".



في أول تعقيب للرئيس السابق، قال دونالد ترامب: "أنا بريء تماماً، واتهامي سيرتد على بايدن، لأنه يحاول مطاردتي سياسياً عبر القضاء".



بحسب صحيفة The new york times، فقد وجَّه المدعون العامون في مانهاتن بمدينة نيويورك اتهاماً إلى ترامب في قضية دفع 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، قبل انتخابات 2016، حسب أسوشييتد برس.



وزعمت دانيلز أنها كانت على علاقة مع الرئيس السابق قبل فترة طويلة من ترشحه للرئاسة، وتلقت أموالاً مقابل صمتها بخصوص هذه العلاقة قبل انتخابات 2016.



ونفى ترامب إقامة أي علاقة من هذا القبيل مع دانيلز، منذ خروج تلك الادعاءات إلى العلن عام 2018.



وقد تؤثر الاتهامات، التي أعقبت تحقيقاً قاده المدعي العام في مانهاتن ألفين براج المنتمي إلى الحزب الديمقراطي، على سباق الانتخابات الرئاسية في 2024.



وقال ترامب في السابق، إنه سيواصل حملته للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات إذا وُجِّهت له اتهامات جنائية.



(وكالات)