سوريا.. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف ريف العاصمة دمشق للمرة الثانية خلال 24 ساعة

المنامة - ياسر ابراهيم -

نفذ سلاح الجو الإسرائيلي عدة غارات جوية بعد منتصف ليل الخميس، على مواقع عسكرية تابعة لقوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية غرب العاصمة السورية دمشق.



ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا" عن مصدر عسكري قوله إنه "في تمام الساعة 17: 00 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد المواقع في ريف دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت عدداً منها، وأدى العدوان إلى وقوع بعض الخسائر المادية".



من جانبها، قالت وحدات الرصد التابعة للمعارضة السورية، في حديث لـ "العربي الجديد"، إن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارات جوية على جبل المانع، وجبل المضيع، ومستودعات الصواريخ "714" بقرية حرجلة ونقطة عسكرية تابعة لـ"الفرقة الأولى" في محيط منطقة الكسوة غرب العاصمة دمشق.



وأكدت المصادر، أن الاستهدافات أدت إلى اندلاع حرائق في بعض الأماكن التي طاولتها الغارات الإسرائيلية، فيما أشار موقع "صوت العاصمة" إلى أن الصواريخ الإسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية في محيط بلدتي خان الشيح والكسوة في ريف دمشق.



وأفادت وكالة "سانا" التابعة للنظام السوري، أن الدفاعات الجوية التابعة لجيش النظام "تمكنت من إسقاط صواريخ العدوان الإسرائيلي بعد التصدي لها في سماء العاصمة دمشق"، دون التطرق لذكر أي تفاصيل أخرى حول الاستهداف.



وكان سلاح الجو الإسرائيلي قد نفذ عدة غارات جوية من فوق الجولان المحتل منتصف ليل الأربعاء- الخميس، استهدفت الغارة الأولى قاعدة للدفاع الجوي في محيط دمشق، فيما استهدفت الثانية هدفاً متحركاً على المتحلق الجنوبي يُعتقد أنه موكباً لإحدى الشخصيات الأجنبية الحليفة للنظام السوري، كان في طريقه إلى منطقة المربع الأمني في حي كفرسوسة وسط العاصمة دمشق.



وفي الـثاني والعشرين من هذا الشهر، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي غارات جوية استهدفت مطار حلب الدولي، ومطار النيرب العسكري في مدينة حلب، ما أسفر عن خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة.



وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإنّ 15 عنصراً من قوات النظام والمليشيات الموالية لها قُتلوا في 19 فبراير/ شباط الفائت، جراء قصف إسرائيلي استهدف حياً سكنياً في دمشق، كما تعرض مطار حلب الدولي في سبتمبر/ أيلول عام 2022، لضربتين إسرائيليتين منفصلتين خرج على إثرهما المطار عن الخدمة قبل أن يعود للعمل بعد حوالي عشرة أيام.



ومنذ بداية العام الجاري، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي عدة ضربات جوية ضد منشآت عسكرية ومستودعات أسلحة وذخائر تابعة لقوات النظام والمليشيات الإيرانية وقوات "حزب الله" اللبناني في سورية، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى. وتصاعدت عمليات الاستهداف الإسرائيلي بعد وقوع حادثة الزلزال، لاسيما وسط أنباء بأنّ المليشيات الإيرانية أدخلت عبر العراق عشرات الشاحنات إلى سورية، مدعيةً أنها تحمل مساعدات لمتضرري الزلزال.



(العربي الجديد)