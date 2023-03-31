شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من روبرتسون قبل مواجهة مانشستر سيتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق أندي روبرتسون لاعب ليفربول، على استعدادات الفريق لمواجهة نظيره مانشستر سيتي، في منافسات الدوري الإنجليزي.

ويوجه ليفربول نظيره مانشستر سيتي، يوم السبت القادم، في منافسات الدوري الإنجليزي.

وتحدث روبرتسون في تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور" البريطانية: قدوم شهر إبريل، مع عدم تواجد ليفربول في دوري أبطال أوروبا أوكأس الاتحاد الإنجليزي أو كأس الرابطة، ثم عدم التواجد في سباق على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، أمر مخيب للآمال للغاية، إنه وضعلا نريد أن نكون فيه.

وأشار: نحن خارج كل المنافسات، لكننا ما زلنا نعتقد أننا فريق يمكنه التنافس في كل مسابقة، لإصلاح ذلك يجب أن نكون في هذه البطولات مرة أخرى الموسم المقبل.

وأكمل: والطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي إنهاء الموسم ونحن في المراكز الأربعة الأولى بالدوري الإنجليزي.

وأكد: لذلك لدينا 12 مباراة لإصلاح الأمر، ونحن مصممون على تقديم كل ما لدينا في تلك المباريات الـ 12 التالية.

وتابع: من الواضح أنه أسبوع عظيم، نحن نلعب ضد ثلاثة فرق كبيرة ونعم سيكون أسبوعًا مكثفًا ولكن هذا ما تتطلع إليه عندما تأتي إلى هذا النادي، هذه هي المباريات الكبيرة التي تريد المشاركة فيها.

وأكد: لا نريد أن نكون في هذا الوضع ولا ننكر أنه أسبوع كبير قادم، لكن ليس لدينا وقت نضيعه حقًا، ولم يتبق لدينا أي أخطاء إذا أردنا بلوغ المراكز الأربعة الأولى.

وواصل: يجب أن تكون على أعلى مستوى عندما تلعب في هذا النادي، ليس لديك خيار لعدم القيام بذلك، كل المنتميين إلى هذا النادي يطالبون بذلك، أعتقد أننا نفعل ذلك، لكننا افتقرنا إلى القليل من الاتساق هذا الموسم.

وختم: في السنوات الخمس أو الست الماضية، كان الاتساق هو الكلمة الوحيدة التي ستوضع بجوار اسمناـ كما ظهر دائمًا، وحتى عندما لانكون في أفضل حالاتنا، ما زلنا قادرين على تحقيق النتائج، لم نقم بذلك هذا الموسم، وعلينا إصلاح ذلك.