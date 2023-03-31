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رياض عبد الستار: "المتحدة" جمعت شمل الأسر المصرية خلف الشاشة الصغيرة

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القاهرة - سامية سيد - أكد النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، أهمية الجرعة الدرامية المتنوعة التي تقدمها الشركة المتحدة خلال شهر رمضان الكريم، ودورها في جمع شمل الأسرة المصرية خلف الشاشة الصغيرة.

 

وقال، إن الشركة المتحدة تقدم توليفة مهمة ومختلفة ترضي كافة الأذواق، كما أن أفكار المسلسلات المقدمة مختلفة ومتعددة، سواء الأعمال التاريخية والوطنية.

 

وواصل:" مسلسلات هذا العام هي الأكثر اتزانا، من حيث الدرام"، مشيدا بعودة المسلسلات الدينية والتاريخية وخاصة مسلسل رسالة الإمام"

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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