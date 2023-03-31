شكرا لقرائتكم خبر عن رياض عبد الستار: "المتحدة" جمعت شمل الأسر المصرية خلف الشاشة الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، أهمية الجرعة الدرامية المتنوعة التي تقدمها الشركة المتحدة خلال شهر رمضان الكريم، ودورها في جمع شمل الأسرة المصرية خلف الشاشة الصغيرة.

وقال، إن الشركة المتحدة تقدم توليفة مهمة ومختلفة ترضي كافة الأذواق، كما أن أفكار المسلسلات المقدمة مختلفة ومتعددة، سواء الأعمال التاريخية والوطنية.

وواصل:" مسلسلات هذا العام هي الأكثر اتزانا، من حيث الدرام"، مشيدا بعودة المسلسلات الدينية والتاريخية وخاصة مسلسل رسالة الإمام"