شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من روني عن رحيل رونالدو عن مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق واين روني نجم مانشستر يونايتد السابق، عن رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الفريق الإنجليزي، وطريقة رحيله.

وانتقل كريستيانو رونالدو للنصر السعودي، عقب الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد، في نهاية فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وذلكعقب فسخ تعاقده مع الفريق الإنجليزي بالتراضي.

وقال روني في تصريحات لـCNN: أعتقد أنه حصل على ما يريد، وبالنسبة لمانشستر يونايتد كان من المهم تخطي الأمر بأسرع صورة ممكنة، والتركيز على اللاعبين الذين يريدون البقاء.

وأشار: أرى أن تين هاج قام بعمل جيد للغاية في إعادة التركيز للفريق، وقيادتهم لمركز مريح بين الأربعة الأوائل، إضافة إلى التتويج بكأس الرابطة.

وأضاف: ما قدمه رونالدو لمانشستر يونايتد شيء عظيم.. لقد توج بألقاب في البريميرليج ودوري الأبطال، وسجل العديد من الأهداف.

وتابع: أعتقد أنه بالنسبة للجماهير واللاعبين الذين زاملوه من وقتي بشكل خاص، لن ننسى أبدا ما قدمه لمانشستر يونايتد.

وختم: بالنسبة لي سيبقى دائما أحد أساطير النادي، من العار انتهاء مسيرته مع النادي بتلك الصورة، ولكن لا أعتقد أن تلك النهاية ستؤثر على إرثه مع النادي.