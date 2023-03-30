شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"الشيوخ": المتحدة للخدمات الإعلامية تقدم توجبة دسمة فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمود منصور عضو مجلس الشيوخ، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت وجبة دسمة في رمضان وهي استكمال لسلسلة أعمالها المتميزة على مدار السنوات الماضية، وأصبح لها إسهامات واضحة لمجابهة محاولات طمس الهوية العربية والمصرية وأعادت التوازن للمشهد الإعلامى المصرى والعربى.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ في تصريحات صحفية، أن إعلام الشركة المتحدة قدمت أعمال متنوعة تناسب كل الأذواق المشاهدين وتحترم عقولهم ، بعيدا عن الإسفاف وتعيد لمصر مكانتها وريادتها الإعلامية في المنطقة مرة أخري من خلال تقديم أعمال هادفة.

وأوضح النائب محمود منصور، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تمكنت خلال فترة قصيرة من الحصول على ثقة المشاهد المصري والعربي أن أعمالها هادفة، والتى أثبتت أن مصر تحتفظ بالقوة الناعمة التي تقود بها الفكر و تتصدى للأفكار المتطرفة التي تنتشر من خلال وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي .

وأكد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة استمرار مثل هذه الدراما الهادفة، التي تعمل على صياغة مجموعة من الرسائل والتي حرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تقديمها من خلال دراما رمضان على مدار السنوات الماضية ونطالب بمزيد من الأعمال ولا تقتصر فقط على شهر رمضان الكريم وأن يكون لدينا برامج وأعمال درامية تهدف لنشر الطمأنينة والوعي بين المواطنين.