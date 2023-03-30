انت الان تتابع خبر فرنسا تلغي الزامية الحصول على لقاح كورونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الهيئة في بيان إن "اللقاح لم يعد إلزاميا لكنه ما زال موصى به بشدة في ضوء البيانات المتعلقة بالوباء في الآونة الأخيرة".

واضافت : "هذه التوصية برفع الالتزام بالحصول على اللقاح ضد "كوفيد-19" لا تشكك بأي حال من الأحوال في توصياتها السابقة التي قُدمت في سياقات مختلفة متعلقة بالرعاية الصحية والوبائية".



وثار جدل كبير بشأن قرار فرنسا في أوج الجائحة تعليق عقود عمل أطباء وأطقم تمريض وعاملين آخرين في قطاع الصحة رفضوا تلقي لقاح "كوفيد-19".

وبررت الحكومة الخطوة بأنها "ضرورية للحفاظ على سلامة المستشفيات، لكن النقابات قالت إنها خفضت القوة العاملة المتاحة في قطاع الصحة الفرنسي الذي يعاني أصلا من نقص مزمن في الموظفين".

