انت الان تتابع خبر الشمري يتفقد مطار كركوك الدولي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة الداخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "ترأس وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ، اجتماعاً أمنياً في مطار محافظة كركوك ضم المحافظ رئيس اللجنة الأمنية العليا، وقائد المقر المتقدم لقيادة العمليات، ورئيس سلطة الطيران المدني، ورئيس هيئة المنافذ الحدودية، وقائد شرطة المحافظة، وعدداً من المسؤولين في الوزارات الأمنية".واضافت: "جرى خلال الاجتماع مناقشة جهود دعم وتفعيل عمل مطار كركوك الدولي وتذليل المعوقات لإنجاح عملها باعتبارها إحدى المنافذ المهمة والتي تعمل على خدمة المواطنين. هذا وتفقد السيد الوزير أرجاء المطار ومنشآته الخدمية وآلية عملها وتوحيدها أسوة بباقي المطارات".