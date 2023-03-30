انت الان تتابع خبر مصدر سياسي: السوداني لم يشارك مع نتنياهو بقمة الأمس والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعتبر مصدر سياسي رفيع المستوى، الخميس، هناك عملية تضليل حول مشاركة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في قمة "من أجل الديمقراطية" عبر دائرة تلفزيونية التي عقدت أمس، مؤكداً أنه لم يشارك مع نتنياهو بالقمة.
وقال المصدر في تصريح صحافي، إن "هناك عملية تضليل يقوم فيها بعض المغرضين حول مشاركة رئيس الوزراء في قمة "من أجل الديمقراطية"، ومن الضروري توضيح بعض النقاط".
وأضاف أن "رئيس الوزراء لم يشارك مع نتنياهو بأي جلسة من جلسات القمة، إنما شارك وألقى كلمة في جلسة بعنوان "الديمقراطية تحقق العدالة للجميع" بمشاركة رؤساء وقادة 8 دول وهي كل من هولندا، واليابان والاروغواي وغامبيا وغينينا الجديدة والرأس الأخضر وباربيدوس".
وتابع أن "رفض التطبيع هو رفض وجود العراق مع اسرائيل في نشاط واحد، مثلا العراق لا يرفض المشاركة في كأس العالم او الاولمبيات بمجرد وجود اسرائيل لكنه ينسحب فور وضعه في مواجهتها".
وشارك السوداني، امس الأربعاء، عبر دائرة تلفزيونية، في مؤتمر (قمّة من أجل الديمقراطية)، الذي عُقد افتراضياً عبر شبكة الإنترنيت، وقال مكتبه إن المشاركة جاءت بناءً على دعوة رسمية من رئيس هذه القمة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدين.