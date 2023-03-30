العراق والامارات يبحثان سبل تعزيز التعاون في المجال القضائي

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للقضاء ورد لـ الخليج 365، أن "زيدان التقى نائب رئيس الدولة ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في قصر الوطن على هامش زيارته الى دولة الامارات".

واضاف البيان ان "اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين العراق والإمارات في المجال القضائي، واستعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".



مشيرا الى ان "اللقاء حضره وزير العدل، ورئيس القضاء الاتحادي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وسفير العراق في الامارات مظفر مصطفى جبوري".