شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات رمضان.. النائب طارق تهامى: دراما المتحدة تساهم فى رفع الوعى لدى المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب طارق تهامي، عضو لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أهمية الجرعة الدرامية المتنوعة التي تقدمها الشركة المتحدة خلال شهر رمضان الكريم، والمتنوعة ما بين الدراما الاجتماعي والكوميدى والتاريخى، وما تقدمه من دور كبير في رفع الوعي لدى المواطنين لما تقدمه من وجبة درامية دسمة للمشاهد المصرى والعربى.

وأشار النائب طارق تهامي، في تصريحات له، إلى دور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى جمع شمل الأسرة المصرية خلف الشاشة، لا سيما فى ظل التنوع والاختلاف بين المسلسلات التى تتم إذاعتها.